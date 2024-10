Израел порази склад за боеприпаси на "Хизбула"

И зраелските въоръжени сили извършиха днес контролирана детонация на подземен склад за боеприпаси на ливанското шиитско движение „Хизбула“ в южната част на Ливан, в резултат на което сеизмолозите по погрешка съобщиха за земетресение в Северен Израел, предаде ДПА, като се позова на местни медии.

Геоложкият институт на Израел потвърди, че мощната експлозия е заблудила Израелската гражданска отбрана, която погрешно е съобщила за земетресение, обяви електронният сайт на в. „Йедиот Ахронот“.

Израел нанесе "прецизни удари" по военни цели в Иран

„Системата за предупреждение идентифицира експлозията като земетресение“, съобщи институтът.

Crazy Footage: The IDF struck a Hezbollah weapons depot so hard that it caused earthquake alerts across northern Israel pic.twitter.com/Hbwhsbkv8Q