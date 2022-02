Изневяра преля чашата на търпението на инфанта Кристина

О бвинения във финансови измами, дела, осъдителна присъда за злоупотреба с държавни средства, поредното петно върху разклатената репутация на испанската кралска фамилия...

Инфанта Кристина Бурбонска, по-малката сестра на крал Фелипе Шести, не позволи тези скандали със съпруга ѝ Иняки Урдангарин да разклатят брака им до степен, в която да решат да сложат точка и всеки да продължи по своя път самостоятелно.

"Такива неща се случват"

Разкрита от испанско списание изневяра на бившия състезател по хандбал обаче преля чашата на търпението на Кристина и след почти четвъртвековен брак двамата обявиха, че се разделят.

One of Spain's royal couples have called it quits after 24 years of marriage https://t.co/cDzvudmgDp

"По взаимно съгласие решихме да прекъснем брачните си отношения. Ангажиментите към децата ни остават непроменени", стана ясно от тяхно съвместно съобщение, разпространено от агенция ЕФЕ.

Изявлението се появи дни след като изданието "Лектурас" публикува снимки на Урдангарин с новата му любима - ръка за ръка те се разхождат по плаж в южната част на Франция.

"Такива неща се случват", лаконичен бе той в отговор на журналистически въпрос.

Инфанта Кристина засега отказва коментари по въпроса.

В последните години тя беше подложена на огромно напрежение и медиен натиск заради финансовите измами, в чиято основа се оказа Иняки Урдангарин.

Финансовите измами на Иняки Урдангарин

Разследване срещу него започна през 2011 г. заради подозрения за финансови машинации и злоупотреба с влияние. Проверките установиха, че Урдангарин чрез своя фондация е присвоил около 6 млн. евро в периода между 2004 г. и 2006 г., използвайки привилегирования си статут в кралското семейство, за да получава изгодни обществени поръчки, свързани със спортни събития.

След дълъг и шумен процес, през 2018 г. бившият хандбалист беше осъден на пет години и десет месеца лишаване от свобода - поредният силен удар по репутацията на испанския кралски двор, която беше силно разклатена след скандалите покрай крал Хуан Карлос, принудили го да абдикира от престола и да напусне страната.

Инфанта Кристина също се оказа на подсъдимата скамейка по обвинения в съучастничество в данъчни измами, но делото беше прекратено. Тя плати глоба от 265 000 евро, тъй като съдът прецени, че се е възползвала от престъпните деяния на мъжа си.

Доня Кристина стана първият толкова високопоставен член на кралската фамилия, изправен пред съд в Испания след възстановяването на монархията през 1975 г.

През цялото време на процеса срещу Иняки Урдангарин сестрата на крал Фелипе Шести не спря да подкрепя публично съпруга си и да настоява, че той е невинен.

Лишени от титли

В разгара на скандала, през 2015 г. крал Фелипе Шести лиши Кристина и мъжа ѝ от титлите херцогиня и херцог на Палма де Майорка, които им бяха дадени след сватбата през 1997 г.

Твърди се, че това решение е довело до разрив в отношенията между Фелипе и по-малката му сестра. Семейството на Кристина дори напусна родната Испания.

I am very proud of Infanta Cristina! Royal women are programmed to turn a blind eye to infidelity. Yo no, she said! #Spain https://t.co/YYXLNoiGup