След 24 години брак и 4 деца: Испанската инфанта Кристина се разделя със съпруга си

Инфанта Кристина, по-малката сестра на испанския крал Фелипе Шести, се разделя със съпруга си Иняки Урдангарин, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.

Двамата са взели това решение, след като клюкарско испанско издание публикува негова снимка с друга жена.

King Felipe of Spain's sister, Infanta Cristina de Borbón, has confirmed her separation from husband Iñaki Urdangarin after nearly 25 years of marriage https://t.co/0ieieRTdVn