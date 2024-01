Иванка Тръмп е готова да поеме империята на баща си

И ванка Тръмп може да бъде наследник на бившия президент на САЩ, ако съдия наложи доживотна забрана за Тръмп да участва в индустрията за недвижими имоти в щата Ню Йорк или да бъде служител или директор в която и да е Нюйоркска корпорация или друго юридическо лице. Това обясни бизнес експерт, цитиран от Newsweek.

Тръмп, двамата му най-големи синове, Доналд Тръмп-младши и Ерик Тръмп, както и организацията “Тръмп”, са обвиняеми в процеса за гражданска измама за 370 милиона долара, заведен от главния прокурор на Ню Йорк Летиция Джеймс. Тя ги обвинява, че са увеличили богатството на Доналд Тръмп с милиарди долари, за да получат облаги като по-добри банкови заеми и намалени данъчни сметки. Тръмп отрича да е извършил нарушение и многократно е заявявал, че съдебният спор е политически мотивиран, за да провали президентската му кампания през 2024 г., като се има предвид, че той е фаворит за номинацията на Републиканската партия.

През септември съдия Артър Енгорон постанови, че Тръмп, неговите синове, техните бизнеси и ръководители са извършили измама при оценките на имотите си, а заповедта се обжалва. Съдът ще вземе решение за наказание и шест други обвинения, включително фалшифициране на бизнес записи, застрахователна измама и искове за конспирация.

Ivanka Trump poised to take over her father's empire https://t.co/eMjPplVFXY — Suzie S (@suziesuchi) January 30, 2024

Процесът приключи на 11 януари, когато Енгорон каза, че се надява да постанови решение до 31 януари.

Ерик Чафи, професор по право в университета Case Western Reserve в Охайо и експерт по бизнес право, казва, че Тръмп и двамата му по-големи синове може да бъдат отстранени от индустрията за недвижими имоти в щата Ню Йорк, оставяйки Иванка да управлява империята.

Джеймс поиска Енгорон да не допуска Тръмп отново в индустрията в Ню Йорк, както и да забрани Доналд младши и Ерик да оперират на пазара за по пет години.

„Ако синовете на бившия президент бъдат отстранени за пет години, Иванка Тръмп може да се окаже, че управлява имотите на Тръмп в Ню Йорк. Тя вече показа, че е способен бизнесмен и това не би било изненадващо“, казва Чафи.

“It’s rare I get any kind of feedback,” sketch artist William J. Hennessy Jr., 65, told the Boston Globe.https://t.co/8VoTZnxOElhttps://t.co/BbQSfOc63a



President Donald Trump appearing in Federal Court in Miami

artwork by Bill Hennessy pic.twitter.com/ReBfe6LIX3 — Linda Marie Lovison (@lilo623) January 26, 2024

Той смята, че искането на Джеймс е необичайно, но не е прецедент.

„За бившия президент Тръмп подобна забрана би била голямо наказание предвид историята на семейството му в индустрията за недвижими имоти в Ню Йорк“, посочва Чафи.

Той вярва, че Тръмп вероятно ще се опита да прехвърли властта си на други членове на семейството.

„Главният прокурор също поиска петгодишна забрана за Доналд Тръмп младши и Ерик Тръмп, която да ограничи работата им в индустрията за недвижими имоти в Ню Йорк, което би усложнило решението кой ще поеме контрола“, каза Чафи.

Who thinks Eric Trump is a great example of a son that doesn't embarrass his father, unlike Hunter Biden?🙋🏼‍♀️ pic.twitter.com/z2pllLLTZM — 🔥Desiree🔥 (@DesireeAmerica4) January 27, 2024

„Бившият президент Тръмп твърди, че делото срещу него е политически мотивирано. Дори ако това е така, съчетано с предложената глоба от 370 милиона долара, забраната ще бъде сурово и тежко наказание, ако съдът я приеме“, смята експертът.

Пол Голдън, партньор в нюйоркската адвокатска кантора Coffey Modica, казва, че след като апелативният съд се съгласи да отстрани Иванка Тръмп от делото на Джеймс, тя може да поеме семейния бизнес. Въпреки това, ако Енгорон се съгласи със забраните на Доналд Тръмп, Ерик и Доналд младши, тя ще трябва да докаже, че нито баща ѝ, нито братята ѝ са били тайни бенефициенти на бизнеса с недвижими имоти.

„Тъй като Апелативният отдел, отхвърли исковете срещу Иванка Тръмп, изглежда, че на нея ще ѝ бъде разрешено да работи в индустрията за недвижими имоти в Ню Йорк, независимо от окончателното решение на Енгорон“, казва Голдън.