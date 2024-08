"Журналистиката не е престъпление": Италиански репортери разгневиха Москва

Д вама италиански журналисти, които разгневиха Москва с телевизионен репортаж от контролираните от Украйна части на руската Курска област, ще се върнат в Италия, съобщи днес държавната телевизия РАИ (RAI), цитирана от Ройтерс.

Руското външно министерство извика вчера посланика на Италия във връзка с "незаконно преминаване на границата" от екипа на РАИ.

„Компанията реши журналистката Стефания Батистини и операторът Симоне Траини да се върнат временно в Италия за осигуряване на личната им безопасност“, съобщи РАИ.

Moscow summoned the ambassador. Russia offended by Italian media report from Kursk region



