Външните министри на Саудитска Арабия и на Иран планират споразумение за помиряване

В ъншните министри на Саудитска Арабия и на Иран планират среща преди края на рамазана, за да задействат историческо двустранно споразумение за помиряване, съобщи днес Рияд, цитиран от Франс прес.

Саудитският принц Фейсал бин Фархан ас Сауд и неговият ирански колега Хосейн Амир Абдолахиан разговаряха по телефона вече втори път за по-малко от седмица. Те споменаха "общите си проблеми (. . .) в светлината" на изненадващото споразумение, договорено с помощта на Китай и обявено на 10 март, съобщи официалната Саудитска агенция по печата.

Двамата министри се разбраха за двустранна среща по време на мюсюлманския свещен месец рамазан, който ще приключи през третата седмица на април, посочи агенцията, без да уточни датата и мястото на тази среща.

Сунитска Саудитска Арабия и шиитски Иран скъсаха връзките помежду си през 2016 г., когато саудитски дипломатически мисии бяха нападнати от демонстранти в Ислямската република, след като Рияд екзекутира прочут шиитски духовник.

Очаква се в контекста на сегашното сближаване Иран и Саудитска Арабия до два месеца отново да отворят посолствата си и да задействат спогодбите за сътрудничество в икономиката и сигурността, подписани преди повече от двайсет години.

