Историческа мирна сделка между Израел и ОАЕ

И зраел и Обединените арабски емирства се договориха днес за пълна нормализация на отношенията.

Израел временно ще отложи решението да разпространи суверенитета си върху територията на Западния бряг на река Йордан, гласи съвместното заявление между САЩ, Израели ОАЕ.

Израелският външен министър Габи Ашкенази заяви, че тази новина отваря вратите за постигането на други споразумения с ОАЕ.

"Поздравявам отказа от плана за едностранно анексиране и обещавам, че пълният и балансиран план на Доналд Тръмп ще бъде обсъден подробно по време на консултации с държавите от региона", подчерта той.

. @aviberkow45 : "This reaffirms your commitment to Israel, to stability in the region ... Peace is a beautiful thing." pic.twitter.com/IWzXv7C1Vq

Споразумението за нормализиране на отношенията между Израел и ОАЕ е "исторически пробив", според премиера Бенямин Нетаняху. Той подчерта, че двете държави са се договорили за нормализиране на отношенията и формален мир.

Обединените арабски емирства не смятат да откриват посолство в Йерусалим по примера на САЩ и редица други държави на фона на продължаващия спор за статута на града между Израел и Палестина, съобщи държавният министър на външните работи Анвар Гаргаш за "Скай Нюз Арабия".

ОАЕ става първата държава от Залива, сключила подобно споразумение с Израел, и третата арабска страна, която има активни дипломатически отношения с еврейската държава, отбелязва Асошиейтед прес.

Тръмп публикува в профила си в Туитър съвместното изявление на САЩ, Израел и ОАЕ, в което се потвърждава сключването на сделката.

Това е рядка дипломатическа победа за американския лидер в навечерието на президентските избори в САЩ през ноември, отбелязва Асошиейтед прес. Тя е постигната на фона на досегашния му неуспех да сложи край на войната в Афганистан и да гарантира мира между Израел и палестинците.

Израел и Обединените арабски емирства постигнаха "историческо мирно споразумение", написа Тръмп в Туитър. Това е "забележителен пробив", "историческо мирно споразумение между двама големи наши приятели", подчерта той.

Американският държавен секретар Майк Помпейо заяви, че днес е "исторически ден", в който е направена "решителна крачка към мира в Близкия изток. Съединените щати се надяват, че тази смела стъпка ще бъде първата от поредица от споразумения, които ще сложат край на 72 години на враждебност в региона", каза още Помпейо.

За Израел новината идва, след като години наред израелския премиер Бенямин Нетаняху се хвалеше, че еврейската държава има по-тесни отношения с някои арабски страни, отколкото се съобщава публично, отбелязва АП.

За ОАЕ обявената сделка допринася за подобряване на имиджа на страната на средище на толерантност в Близкия изток, въпреки че е управлявана от авторитарни лидери.

За палестинците, които отдавна разчитат на подкрепата на арабските страни в борбата си за независимост, сделката е и победа, и разочарование. Макар споразумението да предвижда спиране на израелските планове за анексия на територии, за които претендират палестинците, то бележи също така и неуспех за палестинските призиви към арабските правителства да не нормализират отношенията си с Израел, докато не бъде постигнато мирно споразумение, по силата на което да бъде създадена независима палестинска държава.

This is a 'red alarm' for the PA that Israel has the option to make a peace agreement with an Arab state without involving the Palestinian side, Col. (Res.) Alon Eviatar, Palestinian expert, tells @calev_i24: pic.twitter.com/AvwxBIv5OA