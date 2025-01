Иран преговаря за ядрената си програма

И ран започна нов кръг преговори за ядрената си програма с трите европейски сили в Женева, предаде Франс прес.

По план двудневните дискусии приключват днес. Те се провеждат една седмица преди завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом. През първия си мандат като президент на САЩ Тръмп изтегли страната си от международното споразумение за иранската ядрена програма и възстанови американските санкции срещу Ислямската република.

Iran on Monday said it held “constructive” talks with European powers in Geneva on nuclear negotiations and the lifting of sanctions.

