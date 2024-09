Иран: Убийството на Абас Нилфорушан няма да остане ненаказано

У бийството от Израел на заместник-командир на иранските Гвардейци на Революцията в Бейрут е ужасяващо престъпление, което няма да остане без отговор, заяви днес иранският външен министър Абас Аракчи, цитиран Ройтерс.

Бригаден генерал Абас Нилфорушан беше убит при израелските удари по Бейрут в петък, при които загина и лидерът на ливанското ислямистко движение "Хизбула" Хасан Насралла.

Израел съобщи, че е убил още един високопоставен член на „Хизбула“

"Няма никакво съмнение, че това ужасно престъпление, извършено от ционисткия режим (Израел), няма да остане без отговор“, предупреди Аракчи в изявление, адресирано до командира на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция генерал-майор Хосейн Салами.

По-рано днес председателят на иранския парламент Мохамед Бакер Калибаф каза, цитиран от иранските държавни медии, че след убийството на Насралла въоръжените групировки, подкрепяни от Иран, ще продължат да се противопоставят на Израел с помощта на Техеран.

Съюз, известен като "Ос на съпротивата", изграждан в течение на десетилетия с иранска подкрепа, включва палестинската групировка "Хамас", ливанската "Хизбула", йеменските бунтовници хуси и различни шиитски въоръжени групи в Ирак и Сирия, припомня Ройтерс.

“IRAN VOWS RESPONSE…”



“Brig. Gen. Abbas Nilforoushan was killed in the Israeli strikes on Beirut on Friday in which Hezbollah chief Hassan Nasrallah also died.”https://t.co/J8Ie7vVMih