"Имате 45 минути, за да избягате": Зачестяват предупреждениятха за евакуация в Ливан

"Часът е 2 посред нощ, когато телефонът вкъщи започва да звъни. Отсреща се чува гласът на напълно непознат човек, който казва, че цялото семейство трябва незабавно да напусне района, тъй като ще бъде бомбардиран. Ще зарежете ли всичко - дома си, вещите си, домашните си любимци? Можете ли просто да заминете по пижама, без да знаете дали някога ще се върнете? В такава ситуация се оказват хиляди хора в Ливан днес", казва за Deutsche Welle Ая Маджуб, която е заместник-регионален директор на „Амнести Интернешънъл“ за Близкия изток и Северна Африка.

Според Службата на Върховния комисар на ООН за човешките права около една четвърт от територията на Ливан „сега е под разпореждането на израелските военни“. Ще рече, че - докато се борят срещу терористичната групировка "Хизбула" - те могат да изискват от местното население да напусне района, ако не иска да се излага на опасност.

„А повечето хора не получават дори и телефонни обаждания“, уверява Маджуб. Често предупреждението просто се качва в социалните мрежи на арабски език, допълва тя. Случаят отпреди няколко дни е точно такъв: „Между 1 и 4 часа през нощта в платформата X (преди Туитър) бяха публикувани предупреждения за евакуация“, разказва Маджуб. Те се отнасяли за определени части на Бейрут. „Повечето хора щяха да ги пропуснат, ако не били младежите от квартала, които излезли навън и започнали да стрелят във въздуха, за да събудят хората“, разказва правозащитничката.

Това е само един от инцидентите, които накараха групи като „Амнести Интернешънъл“ и „Хюман Райтс Уоч“ да критикуват начина, по който Израел предупреждава гражданите за предстоящо нападение в Ливан. Предупрежденията се отправят много късно – само броени минути преди предстояща атака. Освен това в много случаи те са твърде общи, а нерядко се използват неточни или подвеждащи карти.

