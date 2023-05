Колко близо е САЩ до ръба на икономическа катастрофа

Америка се приближава близо до ръба на самоналожена икономическа катастрофа, понеже Камарата на представителите, ръководена от републиканците, отказва да плати дълговете на страната, освен ако президентът Джо Байдън не се съгласи на съкращения на текущи и бъдещи разходи и нови ограничения на социалните програми, пише в свой анализ CNN.

Освен ако до дни не бъде постигнат компромис за увеличаване на правомощията на правителството за вземане на заеми, САЩ може да загубят репутацията си на стабилна котва на световната икономика. На милиони хора ще им бъдат спрени пенсионните обезщетения и обезщетенията за ветерани, след като правителството изчерпи способността си да изплаща дълговете си поради тавана на заемите, определен от Конгреса.

Неплатежоспособността на САЩ ще отекне във финансовия пазар, като вероятно ще предизвика рецесия, която ще причини сериозни загуби на работни места и ще разбие и без това крехкото чувство за икономическа сигурност за много семейства.

Defaulting on America’s debt could send us into recession and cost millions of jobs.



I won’t let it happen. — President Biden (@POTUS) May 17, 2023

След уикенд на жлъчност между преговарящите за републиканците в Камарата на представителите и Белия дом, Байдън ще се срещне с председателя на Камарата на представителите Кевин Маккарти в понеделник за критични разговори относно изтеглянето на икономиката от пропастта. Президентът току-що се завърна в САЩ от Япония, където беше поставен в удивителната позиция да не може да увери колегите си световни лидери, че Вашингтон няма да насочи глобалната икономика към хаос.

Натискът върху срещата е огромен, тъй като министърът на финансите Джанет Йелън предупреди, че правителството няма да може да изпълни задълженията си, освен ако Конгресът не повиши тавана на дълга до 1 юни. Но сериозни щети могат да настъпят преди това, тъй като самото предположение, че кризата не може да бъде решена, може да предизвика паника на финансовите пазари и да навреди на доверието в кредитоспособността на САЩ.

US debt ceiling talks: No agreement yet ahead of June 1 'hard deadline' to avert potentially chaotic federal default#DebtCeiling #DebtCeilingCrisis #US #JoeBiden https://t.co/o2C5eHP8AA — ET NOW (@ETNOWlive) May 23, 2023

Байдън вече се оттегли от позицията си, че няма да преговаря за лимита на дълга - който трябва да бъде увеличен, за да плати разходите, които вече са одобрени от Конгреса и одобрени от него и предишни президенти. Неговите длъжностни лица казват, че е безотговорно Републиканската партия да държи страната „заложник“ по такъв критичен въпрос. Републиканците обаче казват, че правителството харчи твърде много пари и виждат заплахата от финансова катастрофа като основен лост срещу Байдън.

Докато Байдън беше в Япония, преговарящите от двете страни изглежда постигнаха напредък, преди преговорите да спрат, като всяка страна обвиняваше другата. Президентът предположи, че екстремистите в Камарата на представителите, подкрепящи Доналд Тръмп, са готови да саботират икономиката в опит да обрекат кампанията му за преизбиране.

„Мисля, че има някои MAGA републиканци в Камарата на представителите, които знаят какви щети ще нанесе това на икономиката, и тъй като аз съм президент и президентът е отговорен за всичко, Байдън ще поеме вината и това е единственият начин да се уверим, че Байдън не е преизбиран“, каза той в Япония.

Маккарти каза в неделя сутринта, че Байдън променя позициите си поради натиск в собствената си партия. „Така че мисля, че той трябва да се измъкне от социалистическото крило на Демократическата партия и да представлява Америка“, каза говорителят пред репортери.

МВФ предупреди за фалита на САЩ

Байдън и Маккарти ще се срещнат в понеделник

Реториката малко се успокои, след като Байдън и Маккарти говориха, докато президентът летя за дома с Air Force One. „Вярвам, че това беше продуктивно телефонно обаждане“, каза Маккарти, добавяйки, че неговите пълномощници, представителите Гарет Грейвс и Патрик Макхенри, подновяват преговорите с Белия дом, пише CNN.

Увеселителното влакче от преговори, прекъснатите разговори и обвиненията в недобросъвестност са част от всеки открит конфликт във Вашингтон. Язвителността често е най-голяма, когато договарянето достигне критична точка преди евентуална сделка. И Маккарти, и Байдън имат политически интерес да покажат на членовете на собствените си партии, че са твърди от другата страна.

Но има причини да мислим, че това не е като враждата между предишни президенти и конгреси – фактор, който прави настоящата ситуация толкова тежка.

Да започнем с това, че няма гаранция, че сделка Байдън-Маккарти може да стигне до Конгреса. Маккарти вече прие законопроект за повишаване на тавана на дълга в замяна на списък с искания на републиканците. Дори тази мярка - която нямаше шанс в ръководения от демократите Сенат - беше приета само с едно гласуване. Всяка сделка, приемлива за Байдън, би била много по-малко привлекателна за републиканците – което поражда съмнения относно способността на Маккарти да я приеме.

Като се има предвид малкото му мнозинство в Камарата, Маккарти е един от най-слабите оратори на съвремието. За да спечели поста през януари, той предложи множество отстъпки на хардлайнерите на Републиканската партия, включително възстановяване на правилото, че всеки отделен член може да гласува за неговото отстраняване. Това означава, че той отново може да бъде държан заложник от дясното крило на партия, която включва много членове, които виждат компромиса като поражение.

Байдън може и да не греши, че някои привърженици на Тръмп са готови да рискуват икономическа катастрофа, ако това съсипе неговото президентство и помогне на неговия предшественик да спечели непоследователен втори мандат. Тръмп подхрани тези подозрения, като намекна в CNN по-рано този месец, че просрочването на дългове на САЩ може да не е толкова сериозно.

How a US debt default would impact you pic.twitter.com/RFPMiBarGc — CNN (@CNN) May 23, 2023

Ако не друго, исканията на републиканците стават все по-строги. Предложението за бюджет, представено от Републиканската партия през уикенда, включваше най-малко два елемента, които не бяха в първоначалния законопроект на Републиканската партия – разпоредби за имиграцията и допълнителни промени в изискванията за работа за купони за храна, каза източник, който е пряко запознат с въпроса.

Маккарти спечели подкрепата на републиканския сенатор Бил Касиди от Луизиана, който каза пред CNN в неделя, че „президентът се е засилил да прекара първите си две години от президентството. Сега той иска републиканците да приемат това като нова базова линия. Мисля, че републиканците и американският народ са разумни да кажат, „г-н Президент, само защото изкуствено завишихте разходите за първите две години от вашето президентство, давайки ни всички видове инфлация, това става ли новата базова линия?“

Републиканците имат пълното право да се стремят да ограничат разходите - те спечелиха Камарата. Но желанието на републиканската камара да използва тавана на дълга, за да съкрати разходите с риск страната да се превърне в икономически кошмар, е пример за радикализма на мнозинството в камарата.

Маккарти можеше да избере да търси отстъпки в по-нискорисковия процес на преговорите за бюджета. Републиканската партия също беше изправена пред обвинения в лицемерие, след като беше готова да повиши тавана на дълга, когато републиканците бяха в Белия дом, особено при свободното харчене на Тръмп.

В неделя Йелън отхвърли твърденията на републиканците, че администрацията може да удължи крайния срок за повишаване на лимита за заеми до 15 юни, като каза, че вероятността държавните финанси да издържат толкова дълго е доста ниска.

„Моето предположение е, че ако таванът на дълга не бъде повишен, ще бъде труден избор кои сметки да останат неплатени“, каза Йелън в „Meet the Press“ на NBC.

САЩ са в риск от безпрецедентен фалит от 1 юни

Опасна игра на обвинения

Динамиката на противопоставянето се основава на предположението на всяка страна, че другата ще плати най-голямата политическа цена, ако икономиката изпадне в свободно падане поради фалит, пише CNN.

Под въпрос е дали досегашният отказ на републиканската партия в Камарата на представителите да направи компромис с Байдън отразява напълно волята на американците. Въпреки че контролират камарата с малко мнозинство, демократите управляват Сената (с още по-малко мнозинство) и също така държат Белия дом.

Това е баланс на силите, който трябва да тласне и двете страни към компромис, но екстремистки елементи в Камарата на републиканската партия биха могли да направят това невъзможно.

Начинът, по който ще се развие този сблъсък, ще бъде от решаващо значение за динамиката на властта във Вашингтон, тъй като, ако Байдън отстъпи, Републиканската партия със сигурност ще се опита да го притисне отново с лимита на дълга преди следващите избори. Конфронтацията също ще бъде жизненоважна за наследството на Байдън, тъй като Републиканската партия се стреми да ограничи някои от по-ранните постижения на президента, включително усилията му за борба с изменението на климата.

Подобно на Маккарти, Байдън също е изправен пред политически натиск в рамките на собствената си партия, след като някои прогресивни демократи изразиха опасения, че той би предложил на говорителя твърде много във всяка сделка. Демократите са особено ядосани от усилията на Републиканската партия да наложи нови изисквания за работа за Здравната служба за инвалиди и допълнителни хранителни помощи за нуждаещи се семейства.

How US Debt Default Would Affect Global Economy, Financial Markets https://t.co/7BHs0tGTUL pic.twitter.com/kHoQJ1RkFm — NDTV News feed (@ndtvfeed) May 23, 2023

Демократическата представителка Съмър Лий от Пенсилвания обвини републиканците в „жестокост“, като каза пред CNN, че предложенията на Републиканската партия ще тласнат хората още повече към бедност.

Някои демократи призоваха Байдън да се позове на правомощията си съгласно 14-ата поправка на Конституцията за едностранно повишаване на тавана на дълга – задължение, което е запазено за Конгреса съгласно закона. Президентът каза в Япония, че вярва, че има правомощия да направи това, но изрази съмнения относно това дали подобен ход е възможен в ограничената налична времева рамка и дали може да бъде подкрепен при правни предизвикателства, които биха могли да стигнат до Върховен съд.

Но освен че защитава собственото си наследство, Байдън трябва да е наясно с дискомфорта в собствената си партия. Всяка окончателна сделка с Маккарти ще се нуждае от подкрепата на демократите в Сената. Проучванията вече показват ограничен ентусиазъм в партията за кандидатурата му за преизбиране, която ще разчита на огромна избирателна активност сред демократите през ноември 2024 г.

Въпреки че основните жертви на фалит биха били милиони американци, тежката политика в момента означава, че кариерите и на Байдън, и на Маккарти може да зависят от това как ще се развие конфронтацията им през следващите дни.

Междувременно САЩ вървят към икономически катаклизъм, създаден от самите тях.

„Намираме се в безумна ситуация“, каза сенаторът демократ от Мериленд Крис Ван Холън по ABC.

Кен Грифин: Американският капитализъм се срива пред очите ни