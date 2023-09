„Язовир на смъртта“: Оцелелите в Либия са имали само няколко минути, за да се спасят от огромната приливната вълна

Б роят на загиналите или безследно изчезналите в либийския град Дерна е огромен, а оцелелите са имали броени минути, за да избягат, преди крайбрежният град да бъде опустошен от приличаща на цунами приливна вълна.

Екипи на телевизия Sky News са достигнали до пристанищния град, където хората са използвали голи ръце, за да търсят близките си под калта и срутените сгради.

Според съобщенията почти една четвърт от града е била отнесена и превърната в апокалиптична пустош след огромно наводнение, предизвикано от скъсването на два язовира при проливните дъждове.

Кореспондентката на Sky News в Африка Юсра Елбагир, която прави репортаж от един от срутилите се язовири, казва, че той вече е известен като "Язовира на смъртта".

Тя каза, че макар да са минали няколко дни от бедствието, жителите все още са в пълен шок - някои от оцелелите идват на мястото, за да видят катастрофалните мащаби на трагедията, която язовирът е отприщил върху тях за няколко минути.

"Наводнението напълно промени живота им. Един човек ми каза: "Това не е природно бедствие, това е катастрофа", казва тя.

🇱🇾 Emergency teams on Friday kept up their search for the thousands still missing from the tsunami-sized flash flood that swept the Libyan port city of #Derna, killing at least 4,000 people.



But despite the outpour of international support, bringing #aid remains a challenge ⤵️ pic.twitter.com/nvGnXQhfAY — FRANCE 24 English (@France24_en) September 15, 2023

"Силна миризма на трупове във въздуха"

Безброй хора могат да бъдат погребани под наноси от кал и отломки в целия град, включително преобърнати автомобили и парчета бетон, високи метри.

Източният либийски град е като "едно голямо гробище" - маса от разрушени животи, сринати сгради и преобърнати автомобили, казва специалният кореспондент на Sky News Алекс Крауфорд, който предава от центъра на Дерна, близо до пристанището.

Огромни многоетажни сгради са изтръгнати от основите си и затрупани с кал.

"Накъдето и да погледнеш тук, разрушенията са на 360°", казва тя. "Във въздуха се усеща силна миризма на трупове".

"Силата на водата от двата язовира, които са се срутили, е била толкова голяма, че местните жители казват, че е звучала като експлозия, след експлозия, след експлозия", казва Кроуфорд.

Emergency teams on Friday kept up their search for the thousands still posted as missing from the tsunami-sized flash flood that swept the Libyan port city of Derna, killing at least 4,000 people. https://t.co/y8vFeuDJaL pic.twitter.com/YHni9hz3ho — AFP News Agency (@AFP) September 15, 2023

"Огромни тонове камъни, цели жилищни блокове, просто бяха пометени. Има три моста, които са отнесени. Сграда след сграда са изравнени със земята или разрушени", казва Кроуфорд.

"Според оцелелите те са имали около 20 минути, за да се измъкнат от този воден поток.", казва Кроуфорд.

Тя добавя: "Докато вървим през планините от отломки, камъни и скали, трябва да си припомняме, че някога това са били домове на хора, някога това е била улица, пълна с магазини. Дори пътят не съществува".

"Тук няма никакви признаци за значителна международна помощ. Много малко са следите от либийски хуманитарни работници.", казва Кроуфорд.

"Видяхме как приятелите ни бяха буквално пометени", казва кореспондентът.

Бурята нанесе значителни щети на инфраструктурата и затрудни достъпа на спасители и хуманитарни групи до засегнатите райони.

Хората, които издирват свои роднини, казват, че са били предупредени за бурята "Даниел" още преди тя да ги връхлети, но след това е последвала катастрофална кулминация на човешки грешки.

"Като в Деня Страшния съд": Жертвите в Либия вече са над 5000

Ганди Мохамед Хамуд, строителен инженер, казва, че причината е небрежност, като добавя, че експертите са предупреждавали многократно за лошото състояние на двата язовира в града.

"Трябваше да знаят", казва той пред Sky News, докато гледа с ужас смъртта и разрушенията.

Той разказа, че е наблюдавал как съседите и приятелите му са крещели от ужас, докато водната стихия е разкъсвала домовете и апартаментите им.

"След това затихна - което означава, че са загинали", каза той.

"Видяхме как някои приятели бяха буквално отнесени пред очите ни", казва строителният инженер.

Той добави: "Някой трябва да плати за тези смъртни случаи. Някой трябва да понесе отговорност за това, което се случи тук."

Служител на ООН заяви, че повечето жертви е можело да бъдат избегнати.

Libyan authorities have blocked civilians from entering the flood-stricken eastern city of Derna on Friday so search teams could look through the mud and wrecked buildings for 10,100 people still missing after the known toll rose to 11,300 dead. https://t.co/fXwdQxQlLM — The Associated Press (@AP) September 15, 2023

"Ако имаше нормално функционираща метеорологична служба, те можеха да издадат предупрежденията", заяви ръководителят на Световната метеорологична организация (СМО) Петери Талас пред репортери в Женева в четвъртък.

"Органите за управление на извънредни ситуации щяха да могат да извършат евакуация на хората и можеше да избегнем повечето човешки жертви."

Бедствие с "библейски размери"

Необичайно силната средиземноморска буря "Даниел" причини смъртоносни наводнения в градове в Източна Либия, но най-пострадал беше град Дерна.

По данни на Либийския червен полумесец броят на жертвите е нараснал до 11 300 души, а жителите на региона го наричат бедствие с "библейски размери".

Операциите по спасяване и оказване на помощ са усложнени от политическите разногласия в страната.

Наводненията отнесоха цели семейства и общности в неделя вечерта и разкриха уязвимостта на богатата на петрол страна, която е във война от въстанието през 2011 г., свалило дългогодишния диктатор Муамар Кадафи.

The death toll in Libya's coastal city of Derna has soared to 11,300 as search efforts continue following a massive flood fed by the breaching of two dams in heavy rains, the Libyan Red Crescent said Thursday. https://t.co/H3nieRqaH3 — euronews (@euronews) September 15, 2023

Въпреки прекратяването на огъня през 2020 г., което сложи край на повечето големи военни действия и позволи да се отворят отново пътищата и полетите, територията продължава да се контролира от съперничещи си въоръжени фракции.

Международно признатото Правителство на националното единство (ПНЕ) е базирано в Триполи, в западната част на страната, докато в източната част, включително в Дерна, действа паралелна администрация.

"Нестабилността, лошото управление, корупцията и мафиотското политиканстване, включително мрежа от банди за контрабанда на хора, допринесоха за тази трагедия", добави Крофорд.

Броят на загиналите все още не е известен.

Мари ел-Дрез, генерален секретар на групата за помощ, заяви, че още 10 100 души са обявени за изчезнали в опустошения град.

Моргите в болниците са пълни и са препълнени, тъй като хората се надпреварват да погребват мъртвите.

Повечето от загиналите са погребани в масови гробове извън Дерна, а други са прехвърлени в близките градове.