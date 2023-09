"Знаехме предварително": Десетилетие на безредици остави Либия неподготвена за апокалиптичната буря

С лед гражданска война и политическо противопоставяне, продължили почти десетилетие, Либия се бори да се справи с катастрофалното наводнение, при което се смята, че са загинали най-малко 5300 души, а над 10 000 са изчезнали в североизточната част на страната, пише CNN.

Разделена между две съперничещи си администрации от 2014 г. насам и след като не успя да проведе президентски избори, Либия е изправена пред трудна битка, когато става въпрос за тежки природни бедствия. Експертите смятат, че разпокъсаността на държавата в Северна Африка я е направила неподготвена за наводненията и има потенциал да възпрепятства предоставянето на спешно необходимата хуманитарна помощ.

Либийският крайбрежен град Дерна е един от най-тежко засегнатите градове от наводненията, последвали бурята "Даниел", която се образува на 5 септември и заля части от Гърция, преди да навлезе в Средиземно море.

Опустошението след наводнението в Либия: Кадри от дрон и сателит показват размерите на бедствието

Но бурята е само последното нещастие, което сполетява града. През 2015 г. той беше сцена на кървава битка с ИДИЛ, а през 2017 г. стана обект на интензивна военна кампания на Халифа Хафтар - командир-ренегат, който контролира обширни територии в Източна Либия - като последен бастион на опозицията срещу властта му в региона.

Градът отчаяно се нуждае от помощ, но не е ясно как тя ще бъде доставена и разпределена, тъй като Дерна се намира в част от страната, контролирана от правителство, което по-голямата част от международната общност не признава.

Наводненията в Либия идват само няколко дни след като през уикенда най-силното земетресение в центъра на Мароко от повече от век отне живота на 3000 души. Според експертите обаче ситуацията в Мароко е различна, тъй като има едно правителство, което отговаря за получаването и разпределянето на помощта, което не е така в Либия.

За разлика от Мароко, "това бедствие е изписано с човешка ръка и е изцапано с тяхната кръв", казва Анас Ел Гомати, директор на мозъчния тръст Sadeq Institute в Триполи.

Либия изпадна в хаос след подкрепеното от НАТО въстание през 2011 г., което свали дългогодишния диктатор Моамар Кадафи. През 2014 г. страната изпадна в гражданска война, която доведе до разделянето ѝ между враждуващи фракции.

Турция праща три самолета със спасителни екипи и хуманитарна помощ в Либия

Близо 10 години по-късно продължава политическото противопоставяне между международно признатото правителство в столицата Триполи в западната част на страната, ръководено от министър-председателя Абдулхамид Дбейбе, и подкрепяната от някои държави съперническа бунтовническа администрация в източния град Бенгази, ръководена от Хафтар и неговата Либийска национална армия (ЛНА).

"Либия, дори когато се приближавате към нея откъм най-развитите ѝ градове като Триполи или Бенгази, не е оборудвана", казва Джалел Харчауи, асоцииран сътрудник, специализирал в Либия в Кралския институт на обединените служби (RUSI) в Лондон, като добавя, че ситуацията се влошава, тъй като наводненията са засегнали "най-пренебрегваната община" (Дерна) в особено размирната провинция Киренайка.

WHO Warns of “Catastrophic Repercussions” in Libyahttps://t.co/syrgbgnXxC