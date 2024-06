"Яжте два пъти повече": Принц Луи със съвети към английските национали

П ринц Луи каза на футболния отбор на Англия да яде двойно повече в подготовката си за Евро 2024

Съветите на 6-годишния Луи бяха предадени от баща му принц Уилям при срещата му с отбора на Гарет Саутгейт, преди заминаването им за турнира в Германия, който започва на 14 май.

Уилям, който е президент на Футболната асоциация (ФА), каза: "Най-добрият съвет, който мога да ви кажа, е да ядете два пъти повече, отколкото обикновено“.

"Eat twice the amount you normally would eat"