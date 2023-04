Хвърлиха бомбичка по японския премиер по време на предизборен митинг (ВИДЕО)

М ъж хвърли бомбичка по японския премиер Фумио Кишида на предизборен митинг. Кишида е невредим, а нападателят е бил задържан, предаде Киодо.

Бившият министър-председател Шиндзо Абе бе застрелян на подобна проява през юли миналата година.

Инцидентът станал в събота, в западния град Вакаяма, докато японският премиер се готвел да произнесе реч в подкрепа на кандидат на управляващата Либерално-демократическа партия на частични избори за долната камара на парламента.

Кишида не е пострадал при взрива, успял да се прикрие и след това бил евакуиран от мястото.

Japan PM Fumio Kishida evacuated after what appears to be smoke bomb thrown https://t.co/c5N2xmo2ba

Мъжът, хвърлил бомбичката, е бил задържан.

При инцидента не са пострадали хора. Речта на Кишида все пак е била отменена.

Шиндзо Абе бе убит по време на събитие от кампанията за изборите за горната камара на японския парламент.

Breakig: Someone apparently set off an explosive device (possibly a pipe bomb) at a place in Wakayama where Prime Minister Kishida was about to give a campaign speech. No injuries were reported. pic.twitter.com/BTriLkT0L3