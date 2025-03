Мощно земетресение разтърси Мианмар, паника в Банкок

М ощен трус с магнитуд 7,7 по скалата на Рихтер удари Мианмар в петък, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

Какво знаем досега?

Щетите

Отговор на правителството

Десетки изчезнали след срутване на строяща се сграда

Четиридесет и трима строителни работници са в неизвестност, след като земетресението предизвика срутването на недовършена 30-етажна сграда в Банкок, съобщиха тайландските власти.

Петдесет души са били в сградата близо до парка "Чатучак", който е на стотици мили от епицентъра на земетресението в Мианмар.

Седем са избягали, докато други 43 остават в капан, съобщи Националният институт за спешна медицина в публикация във Facebook.

Агенция AFP също съобщи, че 43 души са в неизвестност, цитирайки полицията.

Earthquake sum up 3pm (Mynamar/Thailand)

- 7.7 quake hit near Mandalay/Myanmar

- Hundreds of homes collapsed (various Myanmar cities)

- Strong shocks in Thailand + multiple building collapse in Bangkok

- USGS predicts thousands of people dead



(Bangkok clips from social media:) pic.twitter.com/kJodTn6BIg