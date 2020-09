Хиляди мъртви птици падат по улиците в САЩ и Мексико

М ножество мъртви прелетни птици бяха намерени в щатите Ню Мексико, Колорадо и Тексас.

„Става дума за шестцифрено число. От това, което виждаме, говорим за стотици хиляди или дори милиони птици”, коментира професорът от университета в Ню Мексико Марта Дезмънд. Мъртви птици като врабчета и косове, са открити и в щатите Колорадо и Тексас, както и в съседно Мексико.

Невиждани пожари в САЩ унищожават градове, има и жертви

Учените изследват причините за масовата смърт. Едно от предположенията е, че измирането по някакъв начин е свързано с безпрецедентните пожари, бушуващи в Калифорния. Огнената стихия може да е накарала птиците да започнат да мигрират по-рано, преди да са готови.

Освен това някои от тях може да са загинали поради увреждане на белите им дробове от пушека от пожарите.

Проби от мъртвите птици ще бъдат изпратени в специална лаборатория в Орегон, където ще бъде установена точната причина за смъртта им.

Калифорния гори, поиска помощ от Австралия и Канада

„Това е опустошително. От 1970 г. сме загубили повече от 3 милиона птици в САЩ, а популацията на насекомите е намаляла значително”, коментира Дезмънд, отбелязвайки отрицателното въздействие на изменението на климата върху биологичното разнообразие.

Пожарите в Орегон и Калифорния са най-големите регистрирани някога. Десет западни щата на САЩ в момента са засегнати от огнената стихия. Общата площ, обхваната от огъня, е около 1,8 милиона хектара.

"It's just terrible."



