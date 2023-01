Хапчета за потентност, изискани ястия и сувенири от "Кръстника" открити в скривалищата на най-издирвания мафиотски бос

И талианската полиция разби бързо престъпната мрежа, която е позволила на "последния кръстник" на мафията Матео Месина Денаро да живее и да се развива необезпокояван в родната си Сицилия през последните 30 години, въпреки че е включен в списъка на най-издирваните лица в Италия.

Matteo Messina Denaro was living an almost normal life in his native Sicily, despite being on Italy's most wanted list for 30 years. https://t.co/6W07gry5oE — euronews (@euronews) January 26, 2023

В понеделник властите арестуваха заподозрян, обвинен, че е "предоставил" самоличността си на мафиотския бос - 59-годишен геодезист от Сицилия на име Андреа Бонафеде.

Задържаха най-издирвания мафиотски бос в Италия

Благодарение на фалшивите си документи Месина Денаро успял да си купи лично кола, да отиде до супермаркета и да потърси лечение в частно медицинско заведение, където дори си направил селфи с хирург.

Понастоящем Месина Денаро е задържан в строго охраняван затвор в Л'Акуила, Централна Италия. Според лекаря, който го е лекувал преди ареста, той има рак и е "сериозно болен".

Italian police found Ray-Ban sunglasses, champagne and mafia-related books in a raid on the family apartment of Matteo Messina Denaro. The mafia boss was arrested earlier in January after 30 years on the run https://t.co/Fa6LtbUH7u pic.twitter.com/zeMgYOI31H — Reuters (@Reuters) January 25, 2023

Полицията вече е открила и претърсила три скривалища в Сицилия - две в Кампобело ди Мазара и едно в Трапани, където се предполага, че е водил "нормален живот" до ареста си на 16 януари в Палермо.

В скривалищата му полицията открила бижута, касови бележки от скъпи ресторанти, хапчета за подобряване на мъжката сексуална активност, както и сувенири от "Кръстникът" на Франсис Форд Копола.

Месина Денаро трябва да се яви пред съда на 9 март.

Той обжалва доживотната си присъда за убийството на двама видни прокурори от италианската мафия през 1992 г. - Джовани Фалконе и Паоло Борселино, както и на техните телохранители.

Matteo Messina Denaro, Italy's most-wanted mafia boss, is arrested in Sicily after 30 years on the run https://t.co/Yo4f8olqvy — BBC Breaking News (@BBCBreaking) January 16, 2023

Той обаче е обвинен и в поръчването или извършването на редица убийства - според италианската преса поне 20.

Други четирима високопоставени гангстери, издирвани от италианската полиция, все още са на свобода - хора, свързани не само със сицилианската мафия, но и със сардинския, калабрийския и неаполитанския "кланове".