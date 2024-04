Хаменей благодари на армията на Иран за атаката срещу Израел в нощта срещу 14 април

В ърховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей благодари на въоръжените сили на страната за нападението срещу Израел в нощта срещу 14 април, когато Техеран атакува израелската територия с над триста дрона и ракети, предаде Ройтерс, като се позова на информация от днес на иранската новинарска агенция ИРНА.

Той заявява, че основният въпрос е как Иран е демонстрирал силата си при нападението срещу Израел, а не колко ракети са били изстреляни или са поразили целите, към които са били насочени, продължава Ройтерс.

🇮🇷💬Ayatollah #Khamenei: Our armed forces, including the army, guards, and police, are constantly working to confront the enemies. This must never cease, even for a moment, as any cessation would be considered a retreat. #Iran #IRGC #MiddleEast pic.twitter.com/83JC9xxidj