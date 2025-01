Обама и Тръмп си говориха и се смяха на погребението на Картър

С оциалните мрежи в САЩ се изпълниха с теории, въпроси и дори гняв, след като видео от погребението на бившия президент Джими Картър показа Барак Обама и Доналд Тръмп седнали един до друг и във видимо отлично настроение.

Във видеото се вижда как бившият и бъдещият президенти на САЩ, които са яростни политически опоненти, си говорят приятелски. В един момент Обама дори се смее на нещо, прошепнато му от Тръмп, докато тече погребалната служба.

Този приятелски разговор предизвика реакции сред поддръжниците на двете основни партии в САЩ. Най-честият въпрос е - какво е казал Тръмп, за да разсмее Обама?

Част от хората са разгневени, обвинявайки и двамата в лицемерие. А други посочват, че това е съвсем нормален диалог между професионални политици.

И вероятно е така, но дълбокото разделение в американското общество прави случката неприемлива за мнозина. По време на предизборната кампания Тръмп, който е лидер на Републиканската партия беше обвиняван в много неща, сред които дори фашизъм. Обама пък го сравни в кубинския диктатор Фидел Кастро, заради продължителните му речи.

От своя страна Тръмп, още преди да се кандидатира за президент за първи път, разпространяваше слуха, че Обама не е роден в САЩ.

Републиканците често атакуват Барак Обама, който е най-влиятелната фигура в Демократическата партия, обвинявайки го в различни неща и дори уклон към комунизъм.

На погребението на Джими Картър обаче изглеждаше, че отношенията между Тръмп и Обама не са засегнати от политическото говорене.

И петимата живи президенти на САЩ пристигнаха в Националната катедрала за погребалната служба.

Това е първият път, когато и петимата са заедно, откакто Доналд Тръмп спечели втория си мандат в Белия дом.

Обама седеше до Тръмп и двамата си говореха и се смееха, докато Мелания беше наблизо. Мишел Обама не присъства на погребението.

Всички бивши президенти се събраха заедно в отделна стая преди влизането им във Националната катедрала във Вашингтон. Те също поздравиха президента Джо Байдън и първата дама Джил Байдън при пристигането им.

Тръмп говори и с Майк Пенс, бившия му вицепрезидент, който отказа незаконно да отмени загубените от републиканците избори през 2020 г. Тогава привържениците на Тръмп призоваваха: „Обесете Майк Пенс!”

Сега обаче Тръмп и Пенс се поздравиха топло и си стиснаха ръцете. Въпреки това Карън Пенс, седнала до съпруга си, категорично отказа да се ръкува с Тръмп.

Тя също пренебрегна Мелания Тръмп, като погледна настрани, когато идващата първа дама пристигна. След това обаче Мелания се ръкува с Майк Пенс.

