Гръцките острови са изправени пред нова криза в разгара на туристическия сезон

Г ърция се подготвя да посрещне рекорден брой посетители - точно когато е изправена пред нова криза, свързана с метеорологичните условия.

В по-голямата част от страната от месеци не е имало почти никакви валежи. Сега, когато островите се подготвят да посрещнат летните туристи, натоварването на водните запаси рядко е било по-голямо, твърдят официални лица, земеделски производители и учени.

(Видеото е архивно: Гърция въвежда 6-дневна работна седмица)

Най-големият резервоар на гръцкия остров Наксос е пресъхнал и е полезен единствено за костенурките, които обикалят калните му плитчини. По течението на реката морската вода се е просмукала в празните кладенци за напояване, което е навредило на ценната картофена реколта на острова.

По-нататък на юг, на остров Карпатос, властите са наложили ограничения за пълнене на плувни басейни, а на северния остров Тасос властите търсят инсталация за обезсоляване, за да направят морската вода годна за пиене.

