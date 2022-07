Градовете в Китай се "изпичат": Покривите се разтапят, а пътищата се пропукват

Д есетки китайски градове се "изпекоха" заради високите температури. Горещите вълни разтопиха покривите на сградите и пропукаха пътищата, а жегите накараха хората да потърсят прохлада в подземните убежища.

Безпрецедентни горещини и валежи в Китай, Япония също изнемогва заради жега

68 града, включително Шанхай и близкия Нанкин, бяха с червен код, най-високото ниво в тристепенната система за предупреждение за горещини,. Предвиждат се температури от над 40 градуса по Целзий (104 градуса по Фаренхайт) през следващите 24 часа.

Not a single day passes without records being broken in this endless heat wave in China.

Today 11 July exceptional 44.0C at Yanjin (Yunnan), all time record destroyed and new June provincial record for Yunnan. All time records also at Yongshan with 40.9C and Junlian with 42.4C. pic.twitter.com/mkSemgdupp