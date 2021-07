Верижна катастрофа при пясъчна буря в САЩ, има жертви

Н ай-малко шестима души са загинали при верижна катастрофа на 20 автомобила по време на пясъчна буря в американския щат Юта, предаде Асошиейтед прес, като се позова на щатската патрулна служба, предаде БТА.

At least six people died and several more were seriously injured on Sunday as powerful winds blew sand and dust across an interstate in Utah, causing a series of car crashes, authorities say. https://t.co/hqEFL6N4Pe