Непознатата история на Европейския съюз

С ъздаването на Европейския съюз е едно от най-значимите събития в световната история. Общоприето е схващането, че идеята за общността се е зародила след края на Втората световна война. Това, обаче, не е точно така. Малко известен факт е, че за пръв път подобна идея се споменава няколко десетилетия по-рано.

Жан Моне срещу „националния егоизъм“

Историята започва през 1914 г. Малко след избухването на Първата световна война, двама млади мъже се захващат с организирането на корабни превози между Северна Америка и Европа. Това са британецът Артър Салтър и французинът Жан Моне, който по-късно ще се превърне в един от бащите на ЕС. Наемането на кораби, обаче, се оказва далеч по-трудна задача, отколкото те са предполагали. Причината е, че всяка държава преследва свои собствени интереси и това често прави организирането на превозите невъзможна задача. Така, те достигат до една радикална за времето си идея – необходимо е да се създаде специален орган, който да контролира морския транспорт и да не позволява на националните интереси да пречат на този процес.

През 1919 г. двамата мъже стават част от Обществото на нациите (предшественикът на ООН). Моне е назначен за заместник генерален секретар, а Салтър отговаря за репарациите, които Германия трябва да изплати. Първоначално и двамата са запленени от идеята да работят за организация, която поставя общия интерес над този на отделните държави. Скоро, обаче, става ясно, че дейността на Обществото на нациите е силно затруднена от един неочакван проблем. Тъй като всяка страна-членка има право на вето, вземането на решения е почти невъзможно. Според Моне, това е проява на „национален егоизъм“, който е довел до избухването на Първата световна война и който може да стане повод за нов подобен конфликт.

70th anniversary of the Schuman declaration.



Мечтата за единна Европа

През 1931 г. Моне за пръв път подробно излага своята визия за бъдещето на Стария континент. Той предлага да бъде създадено единно европейско правителство, което да бъде оглавено от технократи, а решенията му да не могат да бъдат блокирани от ветото на дадена държава. Първата стъпка към създаването на подобно правителство е изграждането на „митнически съюз“, смята още Моне. Неговите идеи, обаче, не привличат особено внимание и остават в сянката на издигането на Адолф Хитлер и избухването на Втората световна война. По време на кървавия конфликт, Моне е икономически съветник на правителствата на САЩ, Франция и Великобритания, а освен това става член на временното френско правителство.

Наследството на Жан Моне

Моне остава в историята като един от основните поддръжници на обединяването на западноевропейската тежка промишленост. Именно той предлага на френския външен министър Робер Шуман да се изгради френско-германски съюз за производство на въглища и стомана. Този план лежи в основата на Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС) – организацията, която по-късно ще прерасне в ЕС. Тя е създадена през 1951 г. и в състава й влизат общо шест страни – Франция, Западна Германия, Холандия, Белгия, Люксембург и Италия. ЕОВС е първата подобна организация, в която присъства наднационална институция. Идеята на Моне е организацията да продължи да се разраства, показателно за което е негово изказване по време на среща на страните-членки през 1952 г. Тогава той се обръща към делегатите с думите: „Вие сте първото правителство на Европа.“

Моне е първи председател на Върховния орган на ЕОВС до 1954 г. На следващата година той учредява комитет за създаването на Съединени европейски щати. Историците и до днес спорят по въпроса каква точно е била визията на Моне. Повечето изследователи са на мнение, че той е искал Европа да бъде обединена постепенно, за да може да бъде постигната неговата основна цел – загърбването на националните интереси. Но не всички споделят това мнение. Според някои, Моне всъщност е искал да бъде създадено единно европейско правителство възможно най-бързо. Тази идея, обаче, не получила необходимата подкрепа и това го принудило да промени своята стратегия. Каквато и да е истината, резултатът от усилията на Моне и неговите съмишленици е видима днес. Истината е, че идеята за единна Европа се заражда още в края на Първата световна война, но Старият континент трябва да преживее ужасите и на Втората световна война, преди да бъдат предприети конкретни стъпки за постигането на тази цел.