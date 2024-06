Г-7 отправи ясно послание към Путин за Украйна

Е вропейските лидери се поддадоха на американския натиск и се съгласиха да отпуснат заем на Украйна в размер на 50 млрд. долара, като използват средствата от замразените руски активи, пише в. "Дейли телеграф".

В четвъртък лидерите на Г-7 в Италия обявиха, че Украйна ще получи значителен финансов стимул до края на годината, като западните държави се опитват да успокоят Володимир Зеленски преди срещата на върха на НАТО следващия месец.

G7 leaders hail 'unity' after agreeing upon a $50bn deal to fund Ukraine via profits on frozen Russian assets during the annual summit in Italy https://t.co/OCl4Y6eT0W pic.twitter.com/4jkc7lz9Zu