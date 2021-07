"Файненшъл таймс": Промяната в България е повод за радост

А вторитетният британски всекидневник "Файненшъл таймс" излиза днес с редакционен материал по повод парламентарните избори в България, озаглавен "Промяната в България е повод за радост" и подзаглавие "ЕС твърде дълго толерираше корупцията в най-бедната си членка".

България тръгва към несигурно политическо бъдеще след изборите в неделя, които за втори път в рамките на три месеца не изведоха нито една партия в позиция да сформира стабилна коалиция. Но едно нещо изглежда ясно: консерваторът Бойко Борисов, който беше начело на балканската държава през по-голямата част от 12 години, няма да се върне на власт, се казва в статията, предава БТА.

