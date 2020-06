Френският съд отхвърли почти целия закон за цензурата в интернет

Н ай-високият конституционен орган на Франция отхвърли по-голямата част от спорния законопроект за цензурата в интернет, който изисква онлайн платформи като Google и Facebook да премахват „реч на омразата“ в рамките на 24 часа и терористичната пропаганда в рамките на един час, пише европейската редакция на Politico.

„(Законодателството) подкопава свободата на изразяване и комуникация по начин, който не е нужен, адаптиран или пропорционален”, заявиха от Конституционния съвет, като постановиха, че текстът не е съвместим с френската конституция.

Текстът, изготвен от народния представител Летиция Авия от партията на президента Еманюел Макрон La République en Marche (Република напред), беше приет от парламента през май, но оспорен пред Конституционния съвет от група консервативни сенатори.

Решението в четвъртък е удар за правителството,

което се надяваше така нареченият закон „Авия” да послужи за модел на Закона за цифровите услуги на Европейската комисия – набор от правила за модериране на съдържанието, които ще бъдат представени до края на годината и ще бъдат насочени към технологични компании.

Решението би могло да окаже въздействие и върху самия Закон за цифровите услуги, тъй като поставя ясни ограничения за това, което Франция може да лобира на ниво ЕС, като същевременно предоставя насоки за това какво е приемливо – а кое не – по отношение на модерирането на съдържанието.

Решението „трябва да бъде предупреждение за всички, които настояват за законодателството на ЕС относно (Закона за цифровите услуги) в същата опасна посока“, написа в „Туитър“ евродепутатът Тимо Вьолкен, който изготви инициативен доклад за него в комисията по правни въпроси на Европейския парламент.

Very important decision. Should be a warning for everyone pushing for eu legislation on the #dsa heading in the same dangerous direction https://t.co/t91YgmCrj2