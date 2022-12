ФИФА отказа на Зеленски да направи обръщение преди финала на Световното първенство

С ветовната футболна федерация (ФИФА) отклони молбата на президента на Украйна Владимир Зеленски да направи видеосъобщение преди началото на финалния мач на Световното първенство в неделя. За това съобщи в петък телевизионния канал CNN, като се позова на свой източник, предаде БТА.

EXCLUSIVE: FIFA rebuffed Ukrainian President Zelensky's request to share a message of world peace at the World Cup final, source says https://t.co/YExSCHpzhi