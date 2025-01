Фицо отхвърли призивите да подаде оставка на фона на засилващи се протести

С ловашкият премиер Роберт Фицо отхвърли призивите на протестиращите да подаде оставка, след като десетки хиляди протестрираха срещу политиката на правителството му за сближаване с Русия, предаде Ройтерс.

Около 60 000 души протестираха в столицата Братислава вчера по оценки на организаторите и според медиите общо около 100 000 души са участвали в протести в градове в цялата страна, като това са били най-големите протести откакто Фицо се върна на власт през 2023 година.

Протестите дойдоха, след като Фицо пристигна на частно посещение в Москва през декември, за да се срещне с президента Владимир Путин.

Десетки хиляди на протест в Словакия срещу политиката на Фицо за сближаване с Москва

„Правителството може да бъде сменено само ако има избори“, заяви Фицо в интервю пред обществената телевизия днес.

Лявото националистическо првителство на Фицо тази седмица обвини прогресивните си опоненти, че планират да ескалират протестите, за да се опитат да свалят кабинета нелегално. Опозиционните партии и групи на гражданското общество, които организират протестите, отхвърлиха тези обвинения.

