ФБР оповести разсекретен документ за 11 септември

П редполагаем агент на саудитското разузнаване е подпомогнал логистично и финансово двата от атентаторите на "Ал Кайда", извършили атаките на 11 септември 2001 година. Този извод на ФБР, цитиран от CNN, се съдържа в първия от разсекретените документи от официалните американски разследвания за атентатите. Оповестяването на документите беше наредено от сегашния президент Джо Байдън, посочва БНР.

“Omar al-Bayoumi, who was purportedly a Saudi student in Los Angeles but whom the FBI suspected to be a Saudi intelligence agent. The FBI document describes him as deeply involved in providing "travel assistance, lodging and financing" to help the two hijackers.” https://t.co/pgq9UZwttK