Кремъл с коментар за забраната на четири руски медии: ЕС действа лицемерно

П редседателят на Държавната дума на Русия Вячеслав Володин упрекна днес ЕС, че е забранил разпространението в Европейския съюз на четири руски медии, и заяви, че това показва как Западът отказва да приеме всякаква алтернативна гледна точка и унищожава свободата на словото, предаде Ройтерс.

ЕС съобщи вчера, че спира разпространението в Европейския съюз на базирания в Прага новинарски сайт "Гласът на Европа", руската новинарска агенция РИА Новости, както и вестниците "Росийская газета" и "Известия" с мотива, че те са от съществено значение и средство за подкрепа на агресивната война на Русия срещу Украйна.

По-рано тази седмица говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че този ход ще доведе до остра реакция срещу западните медии в Москва. Към този момент обаче все още не е ясно кои медийни организации ще бъдат засегнати, отбелязва Ройтерс.

🇷🇺VYACHESLAV VOLODIN:



"The EU Council has decided to halt the broadcasting activities of RIA Novosti, Izvestia, and Rossiyskaya Gazeta.



The policy of double standards has become an integral part of European structures.



The leadership of the European Union can only talk about… pic.twitter.com/bw8qVCKLKj