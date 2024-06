Евакуират хиляди заради пожари в Калифорния (ВИДЕО)

В Калифорния се борят с огнена стихия. Пожари бушуват на 100 километра източно от Сан Франциско, съобщава NOVA.

Властите наредиха евакуация в района, в това число - и в части от близо стохилядния град Трейси.

Firefighters gained ground on a wind-driven wildfire that scorched thousands of acres 60 miles east of San Francisco.#California #SanFrancisco #Fire #Firefighters pic.twitter.com/hlQjhl55tI