Семейството на президента на ОАЕ е най-богатото в света

С емейството на президента на Обединените арабски емирства (ОАЕ) Мохамед бин Зайед Ал Нахаян е признато за най-богатото в света, според рейтинга на „Таймс“ за най-богатите фамилии в света.

В основата на неговото богатство са приходите от търговия с енергия, както и компетентната инвестиционна политика, включваща инвестиции в различни компании и пазари на недвижими имоти. По данни на Блумбърг състоянието на фамилията Ал Нахаян се оценява на около 300 млрд. долара. Семейството от Абу Даби е собственик на компанията Royal Group, в която работят над 27 000 души, ангажирани в различни сфери - от финансите до роботиката. Семейството притежава дялове в английския футболен клуб Манчестър Сити, компанията на Илон Мъск SpaceX и модната къща на певицата Риана Savage x Fenty.

Американската фамилия Уолтън, собственик на веригата магазини Walmart с нетно състояние от 224,5 млрд. долара, е на второ място.

In the United Arab Emirates, where oil money flows freely, it’s no secret that the Al Nahyans are rich. They're the richest family in the world https://t.co/zZvV6f1KRk