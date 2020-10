ЕС иска реформа на СЗО, Германия подготви проект

Е вропейският съюз (ЕС) подготви пакет от предложения за реформиране на Световната здравна организация (СЗО), предвиждащи увеличаване на прозрачността на механизма за сътрудничество със страните членки. Това съобщи агенция Ройтерс с позоваване на проектодокумента, предаде БГНЕС.

