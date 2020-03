Ердоган преди разговора с Путин: Целият свят гледа нас

Р уският президент Владимир Путин и турският му колега Реджеп Тайип Ердоган започнаха днес преговорите си в Москва за сирийския конфликт, съобщиха световните агенции, цитирани от БТА. Срещата им продължава вече повече от два часа.

Presidents Putin and Erdogan are set to meet today to discuss the militant-controlled Idlib region of Syria. With so many geopolitical implications, it’s sure to be a heavy discussion. Will it lead to peace, or is a military clash inevitable?https://t.co/mfSgI8O1Q6 — RT (@RT_com) March 5, 2020

Двамата ще опитат да намерят решение, което да намали напрежението в сирийската провинция Идлиб, където се водят кървави боеве между сирийските правителствени сили, подкрепяни от Русия, и бунтовнически групировки, поддържани от Турция.

#BREAKING : A meeting between #Russian President Vladimir Putin and Turkish Recep Erdogan began in the Kremlin: the #Russian President expressed his condolences over the death of the Turkish military in Syria, but “the Syrian military suffered during this time” pic.twitter.com/i5tcz62io4 — Kapil Patil (@Kapil_Patils) March 5, 2020

На пресконференцията преди срещата руският лидер заяви, че е необходимо двамата с Ердоган да проведат честен разговор лично във връзка с изострянето на ситуацията в сирийската провинция Идлиб и добави, че се надява този конфликт да не въздейства негативно на отношенията между Москва и Анкара, предава агенция "Фокус".

Руският лидер заяви, че сирийската армия не e знаела за местонахождението на турските военни, които по-рано загинаха в резултат на правителствени бомбардировки. Путин също така благодари на Ердоган, че е намерил време да посети Москва и да проведе тази среща.

#Turkish President Erdogan arrives in Moscow to hold Idlib talks with his Russian counterpart Putin



Foreign Minister Cavusoglu, Defense Minister Hulusi Akar and other senior Turkish officials accompany President Erdogan. pic.twitter.com/ZbTJSv1GDC — EHA News (@eha_news) March 5, 2020

"Трябва да обсъдим задълбочено цялата ситуация,

създала се към днешния ден, за да не може нищо подобно вече да не се повтори и да не допуснем то да разруши руско-турските отношения, към които се отнасяме много внимателно и които ценим", каза в началото на разговора Путин.

След това руският президент отбеляза, че по молба на турския му колега разговорът ще започне на четири очи, а после, при необходимост, в него ще се включат и членовете на делегациите на двете страни.

Ердоган на свой ред определи преговорите като "много важни". "Има големи проблеми в този регион.

Целият свят гледа нас.

Мерките и решенията, които ще вземем тук, ще успокоят региона и нашите две страни", каза турският президент.

По-рано говорителят на руския лидер - Дмитрий Песков, заяви, че Москва подкрепя териториалната цялост на Сирия и подкрепя Дамаск в борбата срещу тероризма, като същевременно поддържа ангажимента си към споразуменията от Сочи, постигнати през 2018 г. и придава "голямо значение на сътрудничеството си с турските си партньори", пишат още от агенция "Фокус".

Преди срещата с Ердоган Путин обсъди по телефона ситуацията в Идлиб с председателя на Европейския съвет Шарл Мишел.

Той е информирал за предприетите от Европейския съюз мерки по предотвратяване на нелегалната миграция.

От Кремъл допълват, че по време на разговорите особено внимание е било отделено на хуманитарните въпроси, като двете страни са се договорили контактите между тях да продължат.

