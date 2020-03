Ердоган обеща още мигранти през границите с Европа

Е вропа ще трябва да поеме своята част от "тежестта" на мигрантите. Това заяви турският президент Реджеп Ердоган, като обеща, че Турция ще продължи да пуска бежанци извън територията си.

"След като отворихме вратите, имаше няколко призива като "затворете вратите". Казах им - свършено е. Приключи. Вратите вече са отворени. Сега ще трябва да поемете своя дял от тежестта", каза Ердоган в телевизионно обръщение, цитиран от "Франс прес".

Турският президент заяви още, че се надява да постигне споразумение за прекратяване на огъня в Сирия, когато се срещне с руския си колега Владимир Путин по-късно през седмицата.

"Ще отида в Москва в четвъртък, за да обсъдя събитията в Сирия с г-н Путин. Надявам се, че той ще предприеме необходимите мерки там, като прекратяване на огъня, и че ще намерим решение на този въпрос", отбеляза Ердоган пред членове на неговата партия в Анкара.

