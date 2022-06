Промяната на името на Турция: Ердоган направи това, което каза

П рез последните дни за целия свят стана известно, че Турция променя международното си име от Turkey (Търки) на Тюркийе (Türkiye).

В края на май външният министър Мевлют Чавушоглу обяви, че Турция официално иска от ООН и други международни организации да променят изписването на името на страната на Тюркийе. Броени дни по-късно говорителят на ООН Стефан Дюжарик съобщи пред Анадолската агенция, че ООН вече ще използва "Türkiye" (Тюркийе") вместо "Turkey" ("Търки") след промяна на името на Турция по молба на Анкара. Той уточни, че промяната е в сила от момента на получаването на писмото с искането на Анкара и важи за назоваването на страната на всички чужди езици и в документацията. Пред "Вашингтон пост" пък Дюжарик коментира, че за "ООН не е необичайно да получава такива искания".

Турция сменя името си

"Turkey" остана в историята, "Türkiye" вече е официалното име на страната ни, писаха възторжено по повод промяната турските вестници.

"Ердоган направи това, което каза", коментира британският в. "Гардиън". "Сега вече в ООН има Тюкийе, а не Търки", писа "Ню Йорк таймс".

#Turkey's govt is planning to change its int'l recognized official name in English to #Türkiye by registering it at the UN in coming weeks. You'd think the Turkish govt would have better things to do amidst SKY-HIGH #inflation, which I measure @ 96.64%/yr. https://t.co/W4NibK5crz