ЕП забрани достъпа до своите сгради за представители на Русия и Беларус

Е вропейският парламент забранява достъпа до своите сгради за представители на Русия и Беларус. Това съобщи председателят на институцията Роберта Мецола.

Решението влиза в сила от днес /18.03.2022 г./ То засяга дипломатически и правителствени представители на двете държави.

"В дома на демокрацията няма място за онези, които се стремят да разрушат демократичния ред", заявява Мецола.

