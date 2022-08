Експлозия в търговски център в Ереван, има жертва и ранени

Н ай-малко един човек загина и 20 бяха ранени при експлозия на територията на търговския комплекс „Сурмалу” в Ереван, предаде Франс прес, като се позова на арменските власти.

„Според предварителни данни е имало експлозия, която е станала причина за пожар”, пише БТА, цитирайки министерството на извънредните ситуации. Понастоящем причината за експлозията не е известна, отбелязва Франс прес.

На търговския обект „Сурмалу” се е взривил склад за материали, които се използват при производството на фойерверки. Специалисти от министерството на извънредните ситуации и спасители се намират на място и се опитват да измъкнат пострадали, които са били затрупани от срутили се при взрива постройки. Това заяви говорителят на кметството на Ереван Левон Сардарян, цитиран от ТАСС.