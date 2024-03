Експлозия потопи руски кораб в „езерото на НАТО“

С ъобщава се, че експлозия е потопила руски риболовен кораб, при което е загинал един човек на борда, а двама са изчезнали.

Руските медии съобщиха във вторник, че "Капитан Лобанов" е потънал близо до град Пионерски в Калининградска област в Балтийско море, което си спечели прозвището "езерото на НАТО" след разширяването на алианса в отговор на агресията на Москва в Украйна.

Няма съобщения, които да сочат, че потъването на плавателния съд е било нещо различно от злополука, но в проукраинските социални медии бяха публикувани подробности за инцидента, придружени от снимки на плавателния съд.

Корабът, на борда на който е имало седем души, е бил натоварен с риба и е напуснал Балтийско море от град Светли във вторник сутринта. Експлозия сутринта е предизвикала пожар, който екипажът не е успял да потуши. Те са изпратили сигнал за бедствие.

По предварителна информация взривът е станал в 10-милната зона близо до калининградското крайбрежие.

"Около 11:00 ч. корабът изпрати сигнал за бедствие поради пожар на борда. Спасители се отправиха към мястото на инцидента", съобщи каналът 112 Telegram.

Четирима от седемте членове на екипажа са спасени, свалени на брега и изпратени в медицински заведения. Един моряк е починал, а други двама се водят за изчезнали. Операцията по издирването им продължава.

Говорител на регионалното правителство заяви, че пожарът е причинен от "извънредна ситуация", без да предостави повече подробности, според вестник "Комерсант".

"От името на правителството на региона изразяваме най-дълбоките си съболезнования на семействата и приятелите на жертвите. На ранените ще бъдат осигурени всички необходими медицински грижи", се казва в изявлението.

От Newsweek уточняват, че са потърсили за коментар кабинета на губернатора на Калининград.

Каналът 112 Telegram заяви, че корабът е имал проблеми и преди, като през юни 2021 г. е потънал частично, когато е паднал на борда си при опит за спускане край село Светли, на около 20 мили западно от Калининград.

