Експлозия на газ в блок в Словакия, може да рухне

Е ксплозия на газ стана в 13-етажен блок в град Прешов, Източна Словакия, съобщи Словашкото радио, цитирано от ТАСС.

По предварителни данни има жертви, като броят им се установява.

Взривът е станал между 10-ия и 13-ия етаж.

Massive gas explosion has ripped through an apartment building in #Slovakia's #Presov, at least one person confirmed dead, several residents are reportedly trapped on balconieshttps://t.co/5hqshCUaOd pic.twitter.com/YlGQGtr1LG