С ерия от експлозии на снимачната площадка на новия филм за Джймс Бонд доведе до временно спиране на снимките. При инцидента беше ранен един човек от екипа на „Бонд 25”. Нанесени са щети.

Продукцията бе спряна след инцидента, станал по време на тест за филмов ефект с огнено кълбо, което преминава през лаборатория. Част от декора паднала върху човек от екипа извън сцената.

„Беше пълен хаос. Имаше три големи експлозии и част от сцената избухна”, съобщи източник от продукцията.

Това е вторият инцидент на снимачната площадка на филма. В средата на май актьорът Даниъл Крейг пострада по време на каскада и трябваше да му бъде направена лека операция на глезена.

The 007 Stage at Pinewood Studios was rocked today by a series of explosions and an accident that left a member of the Bond 25 crew injured. https://t.co/aO9ScvMnBb pic.twitter.com/E0DEvH6SIG