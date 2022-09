"Джеймс Уеб" показа сърцето на галактиката Фантом (СНИМКА)

К осмическият телескоп "Джеймс Уеб" улови нови детайли от галактиката Фантом в изображение, разкриващо спиралната й форма, предаде Франс прес.

Снимките са публикувани от Европейската космическа агенция (EКA) и НАСА.

Изстрелян в космоса в края на 2021 г. и работещ от юли, "Джеймс Уеб" показа впечатляващи изображения на Юпитер, мъглявини и други далечни галактики, като предостави на учените за анализ богатство от невиждани досега данни.

Снимката на галактиката Фантом M74 показва нейното синьо ядро и спиралната й форма, наблюдавани от инструмента MIRI (Mid-Infrared Instrument), изучаващ средния инфрачервен спектър. Той е резултат от сътрудничество между европейските и американските учени.

