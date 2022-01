Дъждовните дни – заплаха за икономиката?

В ъзможно ли е дъждовните дни да вредят на икономическия растеж? На пръв поглед изглежда, че подобно твърдение е силно преувеличено и едва ли отговаря на истината.

Не на такова мнение обаче са учени от Потсдам.

Те провели изследване, в рамките на което анализирали данни от над 1500 района в общо 70 държави, събрани в периода между 1979 и 2019 г.

Резултатите от него показват, че по-честите валежи, основната причина за които са климатичните промени и забавянето на икономиката са пряко свързани.

Факти за дъжда, които може би не знаете

Учените също така добавят, че тази тенденция може да бъде забелязана особено ясно в богатите държави.

Police in western Germany raid offices and homes in connection with the floods last summer in which more than 180 people died (via AP) https://t.co/fX1ezq2EWH — Bloomberg (@business) January 11, 2022

„В проучването са взети предвид различни фактори, повечето от които са свързани с доходите и работните места на хората. Ние успяхме да докажем, че икономиките понасят щети, когато има повече валежи. Това е много важно откритие, което ни разкрива нови детайли за последиците от климатичните промени“, отбелязва Леони Венц – един от авторите на изследването, която работи в Потсдамския институт за изследване на въздействието на климата и изследователския институт „Меркатор“.

Експертите отбелязват, че в последно време зачестяват случаите на опасни порои.

Преди няколко месеца в канадската провинция Британска Колумбия, например, проливни дъждове предизвикаха свлачища, довели до обявяването на извънредно положение и евакуирането на около 18 000 души. Миналото лято Германия пък пострада тежко от едни от най-големите наводнения в своята история, при които загинаха над 180 души.

Two days of torrential rain across the Pacific province of British Columbia caused floods and landslides that killed at least one person and cut rail access to Canada's largest port in the city of Vancouver https://t.co/onfqXio8hw pic.twitter.com/k8sJ4XgX7c — Reuters (@Reuters) November 17, 2021

„Макроикономическите оценки на въздействието, което оказва климатът, в повечето случаи се фокусират основно върху температурата. Анализите на валежите на свой ред обхващат само по-дълги времеви скали – като години или месеци. По този начин, обаче, няма как да добием ясна представа за някои много важни детайли“, добавя Венц.

Според нея, „по-голямото количество годишни валежи като цяло е нещо полезно за икономиките, особено за онези, които са зависими от селското стопанство. В същото време, ако в рамките на един или няколко дни има интензивните дъждове, това оказва негативно влияние, особено върху богати, индустриализирани държави като САЩ, Япония или Германия".

„Ние установихме, че екстремните валежи се превръщат във все по-сериозен проблем за икономическото производство“, отбелязва друг от авторите на изследването – Максимилиан Котц, който е колега на Венц в Потсдамския институт за изследване на въздействието на климата. „Тези валежи стават все по-често срещано явление по цял свят и показват ясно как климатичните промени влияят върху нашия живот“, подчертава той.

От дълги години учените предупреждават, че човечеството отделя твърде много парникови газове в атмосферата, което затопля нашата планета. По-горещият въздух задържа по-големи количества водна пара, която в крайна сметка се превръща в дъжд. Резултатът от това не е никак изненадващ – случаите на поройни валежи, предизвикващи наводнения и свлачища, се увеличават.

"It’s the perturbation of the normal flow of things." that is the problem.

“It’s quite natural that extreme rainfall events will perturb our daily life. But what I think is surprising is that [.] more rainy days, that normal drizzle will harm our economy.”https://t.co/KFPpRyTCty — Anders Levermann (@ALevermann) January 22, 2022

„Повече от очевидно е, че именно глобалното затопляне е основната причина за зачестяващите интензивни дъждове. Фактите няма как да бъдат оспорени, но тепърва трябва да се извършат още много проучвания“, смята проф. Андерс Леверман от Потсдамския университет.

„Изследването на по-кратки времеви интервали ни помага да разберем какво всъщност се случва. Оказва се, че дневните валежи са тези, които представляват реална заплаха. Казано по друг начин, не постепенните промени, а екстремните събития – като пороите, например, застрашават начина ни на живот. Дестабилизирайки климата, ние вредим на нашите икономики“, добавя той.

Леверман обръща внимание и на още една важна подробност – забелязва се забавяне на икономическия растеж дори и в периодите, когато дъждовете са сравнително слаби.

„Става въпрос за наглед незначителни превалявания. Въпреки това, те също оказват влияние“, обяснява той. Фактът, че разрушителни наводнения, предизвикани от порои като тези в Германия от миналото лято, имат негативен ефект върху икономиката не е особено изненадващ. Все пак те създават сериозни проблеми за редица компании и техните служители.

Доколко обаче са основателни твърденията, че и слабите превалявания могат да навредят на икономиката?

Авторите на изследването отбелязват, че по-честите валежи – независимо колко интензивни са те, няма как да не се отразят зле на бизнеса. Те дават и един конкретен пример – дъждовете създават затруднения в транспортния сектор. Това води до забавяне на доставките, а освен това зачестяват случаите, в които служители закъсняват за работа. Подобни проблеми може да изглеждат незначителни, но когато се натрупат, последствията стават сериозни.

„Цифрите не лъжат. Смятаме, че дадена година е лоша, ако икономическия растеж се понижи дори и с един процент. Новото проучване показва, че дъждовете действително имат подобен негативен ефект – дори и на пръв поглед да изглежда, че не е толкова значим“, отбелязва още Леверман и добавя: „Повечето хора, живеещи в богати държави, често дори и не осъзнават как климатичните промени влияят върху тяхното ежедневие. Това трябва да се промени“ .