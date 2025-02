Две земетресения в Румъния

Д ве земетресения с магнитуд 3,4 са регистрирани днес в сеизмичната зона Вранча в Източна Румъния, съобщават румънските медии, като се позовават на Националния институт по геофизика.

Първото земетресение е станало в окръг Вранча в 01:00 ч. местно (и българско) време, а най-близките градове до епицентъра му са Фокшани (46 км западно), Бузъу (60 км северно), Сфънту Георге (66 км източно), Брашов (76 км източно) и Плоещ (91 км в североизточна посока). Трусът е засечен на дълбочина от 139,9 км.

Вторият трус, който също е бил с магнитуд 3,4, е регистриран в 06:53 ч. в окръг Бузъу на дълбочина от 140 км. Земетресението е в близост до следните градове: Фокшани (51 км западно), Бузъу (52 км северозападно), Сфънту Георге (67 км югоизточно), Брашов (73 км източно) и Плоещ (81 км в североизточна посока).

Тези два труса станаха, след като снощи в същата сеизмична зона бе регистрирано земетресение с магнитуд 4,2.

