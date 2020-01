Двама души загинаха при мощна експлозия в Тексас

Н ай-малко двама души са загинали в мощна експлозия, която разтърси рано тази сутрин тексаския град Хюстън, съобщи началникът на местната полиция Арт Асеведо, цитиран от Асошиейтед прес.

Властите не смятат, че експлозията се дължи на умишлени действия, въпреки че се води криминално разследване.

Асеведо призова живеещите наблизо да претърсят къщите и кварталите си за отломки и части от тела и да се свържат с полицията, ако намерят нещо от полза за разследването.

Експлозията е станала към 4.15 часа местно време (10.15 по Гринуич) в сграда в северозападната част на града, след което в небето се издигнали огромни облаци дим, посочват американски медии, цитирани от Франс прес.

По данни на пожарникарите най-малко един човек е откаран в болница.

Според Асошиейтед прес експлозията е станала в промишлена сграда. Тя била толкова силна, че отекнала на километри от мястото, а районът около зданието е посипан с отломки. От взрива са пострадали и съседни сгради. Избухналият след взрива пожар е горял в продължение на часове.

Полицията е блокирала близките улици и съветва хората да избягват района. За момента обаче няма нареждане за евакуация.

Breaking: Video just into our newsroom showing the aftermath of an explosion in Houston, TX.



Police say this is an industrial facility. Witnesses say the windows and walls of their homes rattled.



At this hour, authorities warn of a second blast. @wpri12 pic.twitter.com/w5BPCwx2a6