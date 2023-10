Дроновете на "Ислямска държава": Копира ли "Хамас" тактики от войната срещу Украйна

И зползването на бойни дронове отдавна се е превърнало в неизменна част от съвременната война. През последните години това се наблюдава в много въоръжени конфликти - от Сирия, през Украйна, до Нагорни Карабах, пише Deutsche Welle .

Във войната на Русия срещу Украйна преоборудвани потребителски безпилотни самолети, смятани допреди това за неподходящи за употреба в бойни действия, бяха пригодени и използвани за целенасочени и мащабни атаки. Според военни експерти тази тактика е била възприета и от терористите от "Хамас" в атаките от 7 октомври срещу израелски погранични населени места. Тогава бяха използвани модифицирани комерсиални дронове квадрокоптери, произведени основно от китайските компании DJI и Autel.

Дроновете на "Хамас"

В началото на инвазията си "Хамас" нанесе огромни стратегически щети на израелските отбранителни сили. Организацията е определена като терористична от САЩ, Германия, ЕС, Израел и някои арабски държави. Твърди се, че видеозаписи показват как дронове на "Хамас" пускат взривни устройства, изваждайки от строя наблюдателни кули по цялата гранична ограда с Газа, оборудвана с най-модерни сензорни камери. Досега тези съоръжения в Израел бяха смятани за неуязвими.

За да разберем по-добре случилото се в Близкия изток, първо трябва да отправим поглед към друга война - тази в Украйна. Там комерсиалните летящи устройства, оборудвани с експлозиви, са масово използвани почти от началото на инвазията от февруари 2022 година. В момента и украинските въоръжени сили, и руската армия ги употребяват. Нещо повече - с течение на времето любители също успяха да адаптират комерсиалните дронове за фронтовата линия. В Украйна те се използват срещу войници и бронирани превозни средства. А сега същата тактика изглежда са копирали и терористите от "Хамас" срещу военната инфраструктура в Израел.

"Начинът, по който "Хамас" използва дроновете си, е нов. Не сме го наблюдавали по този начин преди", обяснява Карло Масала от Университета на Бундесвера в Мюнхен пред списание "Шпигел". Военният експерт смята, че терористите от "Хамас" са копирали това с голяма точност от войната в Украйна.

Видеоклиповете, публикувани от пропагандната машина на "Хамас", също показват как дронове поразяват израелски танк "Меркава 4", струващ 3,5 милиона щатски долара.

While many of the weapons used in the attack were manufactured in Gaza, the recovery of Iranian-made AZ111 mortar round fuses and M112 demolition charges provides evidence that weapons produced in Iran were also used by Hamas to attack Israeli civilians.https://t.co/3PFOWK3USe