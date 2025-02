Дронове са шпионирали германска база, обучаваща украинци

Д ронове са наблюдавани многократно над базата на военновъздушните сили в Швецинген (провинция Шлезвиг-Холщайн) край германското крайбрежие на Северно море, където се обучават украински военни, предаде Укринформ, позовавайки се на вестник „Зюддойче Цайтунг“.

Обект на „мащабен опит за шпиониране с помощта на дронове“ е авиобазата, където украинските военни се обучават да управляват американските системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“. От 9 януари до 29 януари са отчетени „шест инцидента със сигурността“, включващи професионални дронове с неизвестен произход, съобщава вестникът, цитирайки поверителен доклад, предоставен на Министерството на отбраната.

„Провеждат се следствени действия по подозрение за шпионаж“, се казва в доклада.

⚡️ Germany investigating drone fly-over at German military base training Ukrainians.



Germany is investigating unidentified drones spotted near a German military base where Ukrainians are training, Der Spiegel reported. https://t.co/AmsD3jintn