Д раматични кадри са запечатали момента, в който Владимир Путин използва изтребители, за да бомбардира собствената си територия при атака срещу бунтовнически бойци, пише Daily Mail.

Въоръжените сили на руския лидер удариха Козинка в сряда с плаващи бомби, след като бе превзета от бунтовнически бойци.

⚡️Footage of an unsuccessful attempt by the Russian military to storm a house in the village of 🇷🇺Kozinka, in which fighters of the Russian Volunteer Corps were holed up



During the attack, one of the enemy soldiers clumsily threw a grenade and blew up his comrades pic.twitter.com/wnPRcLMyjd