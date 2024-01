Politico: Докато Мелони "прегръща" Африка, Европа затаява дъх

С амо преди няколко години Джорджия Мелони - тогава лидер на крайнодясна партия - призоваваше за морска блокада, за да се предотврати "нашествието" на мигранти през Средиземно море към Европа. Сега, в качеството си на министър-председател на Италия, тя залага доверието си на амбициозен инвестиционен план за Африка, пише в свой анализ Politico.

Мелони е домакин на международна среща на върха за Африка в Рим на 29 януари с участието на 25 африкански лидери - очакват се и ръководители на ООН, Световната банка и ЕС. След неделния банкет в президентския дворец, днес Мелони трябва да изложи в сената своята визия за стратегическото развитие на африканския континент.

Нейният закъснял опит да ухажва африканските лидери не е толкова странен, колкото изглежда, а е част от многостранната война на италианския лидер срещу незаконната имиграция, която включва прехвърляне на мигранти в Албания. Пристигащите по море мигранти се увеличиха значително, откакто Мелони дойде на власт, предава Politico.

"Сега тя трябва да предложи решения на избирателите си, за които имиграцията е огромна грижа", казва Лео Горети, експерт по външна политика на Италия в Института по международни отношения (IAI) в Рим.

Желаната от Мелони цел е да се справи с причините за емиграцията от Африка, като безработицата и бедността, чрез инвестиции в развитието, инфраструктурата и енергетиката. Но тя се надява също така да убеди африканските лидери да блокират заминаването на мигрантите.

Като се има предвид амбициозността на проекта, Мелони поема значителен риск. Успехът би могъл да ѝ донесе желаното признание като международен консервативен държавник.

Но Африка е космополитен континент, а “плодовете на стратегията ѝ, ако има такива, могат да узреят след години, ако не и след десетилетия”, пише Politico.

Междувременно критиците твърдят, че сделката “мирише на неоколониализъм”, а също твърдят, че Италия не разполага с ресурсите или опита, за да я осъществи, и че тя не е в крак с прехода към зелена икономика.

Официалната цел на плана на Мелони е да подкрепи "подобряването на условията на живот на населението в страните партньори" чрез инвестиции в шест области: образование, храна, вода, селско стопанство, енергия и инфраструктура.

Идеята да се помага на мигрантите в родината им е "съвсем съвместима" с разказа на десницата, отбелязва Горети от IAI. Именно Матео Салвини, вицепремиерът на Мелони, използва ефективно лозунга "да им помогнем в родната им страна".

Мелони се надява, че нейният план за Африка - в допълнение към решаването на миграционните проблеми - може да ѝ помогне да посрещне енергийните нужди на Италия. Без ядрена енергия, Рим се опитва да диверсифицира своята висока зависимост от руския газ, което го прави уязвим на политически сътресения. Според визията на Мелони Италия може да се превърне в енергиен център в южното Средиземноморие, който да събира енергия по тръбопровод от Африка и да я разпределя в Европа.

Освен ползите за вътрешната политика, Мелони несъмнено вижда възможност да се изяви и на международната сцена, особено след като Италия пое годишното председателство на Г-7 за 2024 г. Тъй като другите западни държави са по-заети с Близкия изток и Китай, Италия сега има възможност да играе водеща роля в оформянето на отношенията на Запада с африканския континент, казва Горети. В крайна сметка Мелони посочи Африка като ключова тема на италианското председателство на Г-7 и стремежа му да "възстанови централната роля на Средиземноморието".

Но планът на Мелони съдържа много потенциални капани, казват критиците, като се започне от това дали африканските лидери изобщо ще купят това, което италианският лидер продава. С 13 държавни глави, шестима правителствени ръководители и трима външни министри, които се очакват на срещата на върха, участниците трябва да се насладят поне на няколко дни в светлината на прожекторите. Но в по-дългосрочен план запазването на интереса им ще зависи от нивото на инвестициите: По време на посещението си в Мозамбик през октомври Мелони обяви 3 млрд. евро само от Италия, но в бюджета на страната за 2024 г. в крайна сметка са предвидени по-скромните 200 млн. евро, пише Politico.

Лия Квартапел, заместник-председател на комисията по външни работи на италианския парламент от опозиционната Демократическа партия, заяви, че Мелони "трябва да бъде взета на сериозно, тъй като Африка е от стратегическо значение за Италия". Тя обаче постави под въпрос дали Италия има "икономическия и политическия капацитет" да поеме инициативата.

За да проработи планът ѝ и да привлече необходимата мощ, опит и ресурси, Мелони се нуждае от подкрепа от ЕС. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която може да се окаже, че има нужда от подкрепата на Мелони след изборите за ЕС през юни, за да си осигури втори мандат, потвърди, че ще присъства на срещата на върха в Рим. Но тъй като Франция и Италия традиционно се борят за влияние в Африка, новата инициатива на Мелони може да предизвика съперничество в Сахел, което Италия няма да има ресурсите или опита да спечели, каза Горети.

Нещо повече, Мелони подчерта необходимостта от подход, който не е нито хищнически, нито покровителствен, но който третира африканските страни като партньори, а не като благотворителни дела. Опозиционният депутат Лия Квартапел казва, че не вижда голямо отклонение от предишната практика в план, базиран на енергийни инвестиции, който поставя Италия в конфликт с целите на ЕС за въглеродни емисии. От своя страна Мелони каза, че Италия ще финансира плана, като пренасочи 70 процента от климатичния фонд от 4 милиарда евро, който обеща да подкрепи зеления преход на развиващите се страни.

Друго безпокойство е, че предупреждението на Мелони, че Европа губи исторически покровителствения си подход, може да се превърне в намалена загриженост за правата на човека и че цялостната ѝ перспектива може да доведе до легитимиране на автократични режими.

Миналата година, например, Мелони се застъпи за споразумение между Европейската комисия и Тунис, приветствайки го като модел, който да бъде възпроизведен в цяла Африка. Но сделката с Тунис предизвика проблеми на фона на възражения срещу изпращането на средства на все по-автократичния лидер на Тунис. Това не е единственият опит на Европа с авторитарни лидери, използващи миграцията като лост. Според Горети, за да има положително въздействие, ЕС трябва не просто да се среща с лидерите на даден регион, но преди всичко да се ангажира с правата на човека и гражданското общество.

Засега африканското гражданско общество и екологичните групи не изглеждат убедени в идеята на Мелони. Джоаб Оканда, старши съветник по климата в Christian Aid в Африка, каза, че се надява срещата на върха в Рим да помогне на „Италия и нейните подкрепяни от държавата компании за изкопаеми горива най-накрая да осъзнаят щетите, които причиняват на Африка."

„Време е Африка да се откъсне от стратегическите визии на европейските участници в изкопаемите горива, маскирани като африкански проект за развитие, и да мобилизира политически ангажимент, за да постави Африка на пътя към устойчив просперитет“, казва Оканда.

Със силно мнозинство се очаква Мелони да остане в правителството още три години - необичайно за италианската политика - и е малко вероятно да бъде обезпокоена от сериозна вътрешна съпротива срещу нейния план. И докато енергийните и търговски сделки са лесни за управление в краткосрочен план, развитието е много по-трудно.

Междувременно, дори ако нейният план се радва на известен успех, е малко вероятно да намали миграцията в краткосрочен план, което означава, че гласоподавателите, които са склонни да имат малко търпение към дългосрочните стратегии, може да загубят вяра в смелия план на Мелони за Африка, преди той да даде резултат.